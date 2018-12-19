秘笈曝光！醫師暗號解密 網驚嘆：解開誤會了

2018-12-19 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕終於解開多年的誤會了！原來醫生不是字跡潦草，這些外行人看來像鬼畫符的字都是有意義的。

「終於找到醫師秘笈了」，一名網友到臉書社團「爆笑公社」分享一本「醫學處方縮寫辭彙」，這本書記載著各種醫學的相關符號，打開秘笈，一連串神秘文字印入眼簾，每個符號旁邊都有註明意思，少一撇、多一個圈，病情就截然不同，秘笈曝光後，網友們恍然大悟，終於解開心中的疑惑。

「原來以前醫生畫的電話線都是暗號」、「醫師界的甲古文」、「對不起醫生，我以為字醜是天生XD」、「之前看醫生還在想說醫生他到底在畫什麼東西」；網友也紛紛佩服起會解碼的人，「你們都以為醫生厲害，其實最厲害的是藥劑師或者有些借牌診所請的小護士們，他們看得懂才厲害」、「不止醫生，我覺得中醫師寫字也很潦草，明明是中文，為什麼不能好好寫，重點是...拿去其他家中藥行，老闆竟然還看得懂，真是太神奇了」。

神秘文字在不明所以的人看起來太過相似，就有網友笑稱，「本來只是看皮膚病，變成睪丸有問題」；還有網友爆料，「我們醫生老師有次跟我說，其實我畫一條線，只是忘了怎麼拼...」

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