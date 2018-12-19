台灣第一個太陽光電營區 中正預校年發電逾2200萬度

2018-12-19 08:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕政府啟動綠電年代，國防部推動全國29個營區，裝設太陽光電屋頂，以中正預校為優先示範區，近來才剛完工啟用，成為全國最大的太陽光電營區，所有營區將於明年底前全面完工，裝置容量可達17MW（百萬瓦），每年發電量超過2200萬度，可供應6100多戶用電量。

政府推動能源轉型，南台灣年平均日照為3.68小時，國防部考量高雄日照充足，可獲得良好發電效果，加上中正預校建物老舊，屋頂有漏水情形，每年都要編列預算，進行屋頂修漏工程，太陽光電板能遮蔽太陽，降低屋頂直曬溫度，推動成為全國首座太陽能光電營區。

中正預校選定32棟建物屋頂設置太陽光電，包括今年5月剛開幕的校史館、中正堂、學生宿舍等，完全不花一毛錢，由廠商提供20年回饋金，總計6400萬元，採取一次性給付方式，於建物屋頂加裝鋼棚，並建置太陽光電設備，徹底解決漏水問題。

校方表示，整個工程近來剛完工啟用，包括營區電力整合，更安裝智慧電表，可發電容量為7MW（百萬瓦），以南台灣年平均日照為3.68小時，年發電量超過940萬度，若以一般家庭每月用電量300度換算，每年可供應2611戶用電量。

值得一提的是，廠商更依據售電租金1%，每年挹注國庫約30萬元，總計20年可挹注約600萬元，每年節省修漏公帑，還能節能減碳，年減二氧化碳5000多噸，相當於2.4座都會公園，堪稱是一舉數得。

國防部目前已標租29個營區屋頂設置太陽光電，以學校、職務宿舍等未涉及機密的建物為主，包括高雄岡山慈恩25村職務宿舍、屏東新開營區、苗栗福利站、台中福利站、高雄國軍總醫院等9個營舍今年完工。

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