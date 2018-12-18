時力廖子齊前往新竹地檢署告發排毒水的肇禍水泥廠

2018-12-18 21:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹香山地區的野溪遭到上游水泥工廠廢毒液染紅，生態遭嚴重破壞，香山區準議員廖子齊今天與律師邱顯智到新竹地檢署召開記者會，並告發肇禍的水泥廠商。檢方已經依法受理偵辦當中。

廖子齊說，市府依據《水污染防治法》，罰廠商250萬。但若廠商再不改善，市府也只說「會再倍數增加罰款」。廖子齊質疑，罰這些錢廠商真的會怕嗎？過去許多廠商罰錢了事，繼續排放污水，這樣的處罰真的有任何效力嗎？

立法院2018年五月通過的「刑法第190-1」，廖子齊說，此條文被視作「環境刑法」的一部分，主要是讓不肖廠商不只要面對罰鍰，還要面對7年以下的刑責，並得併科1500萬元以下的罰金。

《水污染防治法》內雖然也有刑責，但過去只處理「故意犯」。在司法實務上，過去廠商都辯稱自己「不是故意的」，法官、檢察官很難證成廠商是「故意」還是「過失」，最後讓許多廠商都順利過關脫罪。

因此這次修法，才特別將「過失犯」也納入處罰對象，這意思就是，依據新修的《刑法》，不管廠商是不是故意，只要你造成污染，就有刑責，唯有這樣，才能讓廠商不敢心存僥倖，必須更加小心。

廖子齊與邱顯智等人一同前往新竹地檢署告發廠商，籲請檢方以「刑法第190-1」主動嚴查。檢方表示，全案已依法受理偵辦當中。

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