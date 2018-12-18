二手店營收只剩4％ 十方啟能中心籲捐好物一起做好事

2018-12-18 17:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受經濟不景氣、九合一選舉等原因，十方啟能中心捐款、捐舊物大受影響，募款直直落，今年比去年減少270萬，二手商店營收只剩全盛時期4%，中心經營陷入前所未有的困境，為了讓慢飛天使能繼續復健、學習，呼籲民眾能捐出家中堪用甚至全新的「好東西」，「你捐我買，大家一起做好事！」

十方啟能中心為身心障礙者進行復健療育、啟能訓練，十方啟能中心主任游月菊說，目前有75名大小學員，其中1/3是弱勢中的弱勢，家暴、隔代教養、受保護個案，中心每年需4千多萬經費，其中3千6百萬必須自籌，除募款，也成立二手商店、烘焙店、咖啡屋、賣水餃、清潔用品等籌款，也讓學員學習一技之長。

游月菊說，但受不景氣等多重因素，十方位於大坑山上、募款資源不足，民眾捐款、捐舊物減少，中心之前已貸5、6百萬，好不容快還完，今年整體收入又大幅減少再次陷危機，尤其營收較好的二手商店貨源奇差，以前有名畫、骨董、家電、名牌包等，現在多是舊衣、舊鞋和小家用品，一天營業額有7萬8千元，現在剩不到3千元，扣掉開銷後所剩無幾。

二手商店不但是中心收入來源，也是學員重要的職業訓練場所，現在有近10名唐寶寶、小腦症等身心障礙學員幫忙整理物品、貨架，其中25歲的奇奇和姊姊罹患小腦症，但父母樂觀面對，覺得是上天給的禮物，姊弟從學齡前連大小便都不會，進入十方接受早期療育、復健、訓練等，現在能生活自理，也學會一技之長，奇奇是二手店的實習員工，工作做的，也是店裡的開心果。

十方啟能中心提供早療、物理、職能、音樂、職能等治療，之後幼兒能去上一般幼兒園，18歲以上孩子能學習技能、獨立生活，為了讓孩子仍享有家庭溫暖，許多弱勢的孩子白天上完課，晚上回到寄養家庭，中心光是早晚接送一年就要450萬，其他如專業師資等都是大開銷。

中心與慢飛天使今天齊聚二手商店，盼民眾在年關大掃除時捐出家中不用但堪用的二手好物，游月菊強調，二手商品店的經營，攸關十方生計，也是慢飛天使療育和職訓的重要基地，現在賣好喝咖啡，也推出捐舊物請喝咖啡，二手店義賣品不乏名牌、全新，衣服3件只要100，小家電也只要幾百元，歡迎來挖寶，明年2月16、17日也將舉行元宵大型義賣，歡迎共襄盛舉。

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