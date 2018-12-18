蔡英文接見台中花博策展團隊 肯定林佳龍市長讓台灣人感驕傲

2018-12-18 13:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「2018台中世界花卉博覽會策展團隊」，肯定台中市府團隊的整體規劃及博覽會共創團隊的設計能量，也盼這股創造創新的能量，繼續帶到台灣的每一個領域當中。

總統致詞時表示，上個月她到台中花博，林佳龍市長帶她非常仔細的逛了整個展場。那天她在現場，真的是「驚艷驚艷再驚艷」，花博的成果讓台灣人都會感到非常驕傲，而且也受到國際的高度肯定。台中花博的成功，除了林佳龍市長所帶領的高效率市府團隊，還有3個非常關鍵的因素。

總統說明，第一個關鍵因素就是跨界共創的方式與精神。我們有跨世代的設計與花藝國手，有農業、精密機械界最先進的產業專家，組起了一支設計界的國家代表隊。這個台灣博覽會史上最重要的共創團隊，不僅見證了整體設計能量的突破與創新，也是臺灣綜合工藝與產業實力非常極致的展現。

總統特別肯定，年輕藝術家團隊加上9個產業界「隱形冠軍」的黑手頭家們，大家各司其職、排除萬難，共同打造了台灣史上最大的機械花─「聆聽花開的聲音」，這件令人非常讚嘆的作品。

總統認為，在這個過程當中，不同領域的專業、美學與技術都得到最充分的合作跟交流，這就是共創精神、也是花博精神，更是台灣精神的展現。到目前為止，短短40幾天，入園人次已經突破238萬，帶動的整體觀光經濟效益，也非常值得各個城市來借鏡。

總統指出，第2個主要的因素是注重傳承、尊重專業，也給予年輕人很多舞台跟機會。許多世界級的大師，像是周鍊，是曾經設計自由女神燈光的設計師，還有林強這樣的樂壇大師，都在這次過程中，無私的分享傳承，也帶給年輕設計師很多學習與經驗。

總統接著指出，全面導入策展人制度，改變了傳統工程主導的思維，讓策展人的設計跟理念，都能真正的被尊重、被落實。這種尊重專業的風氣，可以對很多公共藝術工程帶來啟發與思考，也為未來的大型活動，甚至是城市治理，設立了新的典範。

總統提到，第3個成功的因素是台中花博融入了多元的價值與理念，不追求一時的燦爛，也更注重永續價值跟生態平衡，林佳龍市長為了保育石虎，做了縮小展場，讓園區一分為三的勇敢決定，未來7大場館也會永續利用，都充分展現了花博的永續價值。

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