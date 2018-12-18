開航倒數1年！星宇航空擴大招募200職缺

2018-12-18 12:03

〔記者陳宜加／台北報導〕星宇航空開航倒數1年，今天宣布展開成立以來最大規模招募，釋出超過200個職缺，包括14大類、63項，並啟動一線團隊組織計畫。星宇表示，期盼吸引專業且對航空業有熱情的人才，加入星宇航空大家庭，共同朝2020開航的目標邁進。

星宇指出，星宇董事長張國煒自星宇航空成立之初，即期許建立令人感到值得付出、有歸屬感的企業，員工與同事、主管的相處能像家人一樣和諧、同心。星宇自5月成立至今，員工數倍增，現今已達約300人，經由此次招募，人數預計可於明年中突破500人。

星宇計畫於2019年底展開營業銷售，目前積極建置機場作業、訂位票務中心、會員方案與票價準則等，更將著手延攬專才，組織優秀的一線團隊，將招募具有航空客貨運收益管理及行銷、顧客服務、會員業務、機場地勤作業等專業好手加入，提供最高品質服務。

此外，星宇新增數項BI商業智慧相關職缺，包括資料倉儲＆BI商業智慧工程師、網站數據管理人員、數據交換管理主管、數據策略及規劃設計管理主管，運用數據分析更加了解、發現旅客需求，優化各項服務。

星宇也透露，第二梯培訓機師持續招募中，明年並將陸續招募空服員、地勤人員與其他相關職務，至開航前，總計將有約1000名員工；明年10月星宇也將迎接全台首架A321NEO，蓄勢待發提供新穎的運輸服務。

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