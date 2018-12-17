台東人問「核廢料憑什麼丟台東」 馬英九：心胸要寬一點

2018-12-17 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今天（12月17日）下午前往文化大學，針對「以核養綠公投通過與我國能源政策的改革」為主題進行演講；馬英九表示，存放在蘭嶼的低階核廢料放射性相對小，甚至比台北接收到的放射性還低，而蘭嶼人也未因此而生病；不過有來自台東的學生在講座尾聲時發言，質疑「憑什麼北部製造的垃圾要丟到台東」？馬英九回應「心胸要稍微寬一點」。

《新頭殼》報導，馬英九在講座上指出，德國綠能之所以發展得起來，其中一個原因是電價高，一度電達11元，此外，德國政府也額外補助綠能業者；且更重要的是，德國有跨國互聯電網，若缺電能向鄰國購電，他指出「有人建議跟中國買，中國的電很多；但你跟中國買嗎？恐怕要猶豫了」。

馬英九指出，但台灣人不可能接受高電價，政府也作不到補助；唯有在不限電、維持合理電價與達成減碳承諾的前提下，穩健減核並打造綠能低碳的環境，進而逐步達成「非核家園」；而針對核廢料的處理方式，馬英九認為，現今的低階核廢料存放在蘭嶼「很安全」，核廢料已存放在蘭嶼近40年，卻沒有任何1個蘭嶼人因此生病，且蘭嶼的放射程度還比台北還低。

不過針對核廢料放蘭嶼的議題，有名來自台東的女學生在講座尾聲的問答時間質疑「明明是北部製造的垃圾，東部用電量沒有北部高，核廢料憑什麼丟到台東」不過，馬英九聞言打圓場說，「這個時候，可能心胸要稍微寬一些，只有一個台灣啊」！

但他也表示，憑良心講，雖然不會造成任何傷害，要找另一個地方當然好，但到現在為止還找不到；馬英九也以日本的福島核災為例強調，當時海嘯造成2萬人罹難，但沒有人因輻射而亡，證明核能的安全性強。

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