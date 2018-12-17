明年高雄燈會提前暖身 百米燈海隧道亮燈

2018-12-17 21:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄暖冬看燈會！往年均在愛河畔舉行的高雄燈會，明年將重回高雄港，並首度移師到高雄港棧庫群舉行，今晚在高雄港灣啟動百米燈海隧道亮燈，為燈會暖身，相當壯觀。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，歷經70年港區管制，高雄港1號至10號碼頭已於本月15日全面解除管制，並打開棧庫群，明年2月9日至2月24日登場的2019高雄燈會藝術節，也將重回高雄港舉辦，並首度移師高雄港棧庫群的2號至10號碼頭。

曾姿雯強調，未來包括Art-Zoo藝術動物園及其他倉庫群，可望成為高雄新興人氣景點，與駁二文創倉庫、棧二庫連成一線，成為高雄獨特的港灣亮點。

為了替明年的高雄燈會提前暖身，觀光局今晚在高雄港棧7號倉庫，舉辦「港都LIGHT高雄亮起來」點燈儀式。

呼應明年生肖屬豬，兩隻吉祥豬緩緩靠近，同時啟動百米燈海隧道的裝置藝術，瞬間點亮港灣，不少民眾搶先目睹，直呼驚艷震撼。

觀光局表示， 近年高雄港區有許多新景點，包括駁二、哈瑪星鐵道園區、棧貳庫等，搭配自行車、捷運、輕軌及新開航的棧貳庫輪渡站，可感受高雄獨特的港灣魅力，

今年高雄燈會約吸引301萬參觀人次，比去年的287萬成長近5%，觀光局有信心明年燈會參觀人次會更多。

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