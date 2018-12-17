廉航樂桃、香草明年整併 台灣出發5航線將有空窗期

2018-12-17 16:53

〔記者陳宜加／台北報導〕日本ANA集團旗下兩大「低成本航空」樂桃航空、香草航空3月宣布將於明年完成整併，未來品牌以樂桃為主，希望進一步提高競爭力。樂桃今天宣布，明年與香草整合後，香草原有部分航線與航班，將陸續移轉至樂桃航空統合營運。

樂桃、香草分別於2012年、2013成立，各自都經營日本國內與國際航線，兩者航線仍有部分重疊，整併後將提升國際航線競爭力，以樂桃為主要品牌，機隊預估增加至50架以上，並投入營運超過50條日本國內、國際航線。

樂桃今天表示，樂桃與香草已著手進行整合，因應兩航整併，未來香草原有航班將整併至樂桃，日後並以樂桃航空的名稱營運，香草預計營運至明年10月26日止，夏季班表的航線與航班也將階段性地進行縮減。

根據規劃，香草從台灣出發的航線中，台北─大阪航線將於明年5月7日終止營運、樂桃自6月29日起承接。

香草台北─沖繩航線5月31日終止營運、樂桃自6月28日起承接；香草高雄─東京成田9月30日終止營運，另，台北─東京成田、台北─福岡10月26日終止營運，樂桃將從明年冬季班表開始承接，自10月27日起至2020年3月28日。

多數移轉航線樂桃均已有定期航班，樂桃原本沒有的航線也緊接著香草終止營運後開始營運，但唯獨高雄─成田航線，將有將近1個月的空窗期沒有航班營運。

根據時程規劃，香草從台灣出發的5條航線皆受影響，且樂桃承接航線前有空窗期，最久將近2個月；不過，樂桃在台總代理萬鈞旅行社表示，由於移轉後飛機須要更改內裝與塗裝等，需要時間，但旅客仍能選擇樂桃既有航班，不受影響，且移轉航班將清楚分不同官網訂票，將風險降至最小，以旅客權益為優先考量。

樂桃執行董事CEO井上慎一也說，樂桃將於台灣時間12月18日下午4點起，開賣明年夏季班表部分航班，時間自明年3月31日至10月26日，包括高雄─大阪、台北─沖繩、台北─東京羽田；另外，札幌將由每週4班增為每天1班往返、仙台由每週3班增為每天1班往返、台北─大阪、台北─沖繩等航線，明年也將增加班次。

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