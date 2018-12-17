垂死「大人車」大復活 大學為它出書

2018-12-17 14:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣鐵道文化愛好者陳朝強，把一部已報廢的「台糖135巡道車」修復再上路，感動屏東大學文化創意產業學系師生，他們把修復、保存及利用的過程做詳實的記錄，並出版「憨人買火車」一書，今天上午在溪湖糖廠舉行新書發表會。

這場新書發表會也吸引兩名日本人前來，他們是鐵道迷、東武鐵道運輸課長幸野昭浩及為這部巡道車畫可愛動漫人偶的漫畫家康學鳳。

幸野昭浩說，三年前他來台灣代表東武鐵道跟台鐵締結友好同盟，順道來社頭的福井食堂，跟陳朝強結為好友，也目睹「135巡道車」的整修和重建過程，他非常的佩服陳朝強的熱情。

陳朝強說，這部巡道車見證台灣糖業一段風光的歷史，早年台糖將總公司設於溪州，「達官貴人」到產地視察都乘坐這部巡道車，因此有「大人車」之稱號。

他說，巡道車從報廢到復活，台灣民間並無修復的SOP，如何認定可以再修復，如何除鏽、鈑金、引擎及底盤調校，都牽涉到專業的工序，他很感謝屏東大學把整個過程記錄下來，讓它繼續發光發熱。

屏東大學文創學系主任葉晉嘉說，「135」的經驗非常珍貴，東西不是舊或壞掉就沒有價值，它可以跟鐵道及蔗糖產業相結合，就能產生有意義的連結，他們為「135」出書，希望能有拋引磚玉的效果，讓國人了解古文修復再賦予它新的意義，達到文化教育的目的。

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