源興牛引進台南 業者：氣候因素是關鍵

2018-12-17 06:11

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市新科市長黃偉哲選前提出，引進台灣和牛「源興牛」到台南飼養，台灣肉牛產業發展協會理事長蘇念成認為，源興牛品質仍否能和消費者所想像的和牛一樣穩定，且銷售通路、市場定位也是一大問題。

國人愛吃牛肉，一天可吃掉兩、三萬噸牛排，但台灣牛肉大部分仍仰賴國外進口，像是安格斯、日本和牛都頗受消費者青睞，但外來種牛隻若要在台灣飼養，蘇念成表示，以台灣的技術基因配種不是問題，但後續的氣候環境、飼養原料才是重要的關鍵。

蘇念成說，以日本和牛為例，根據油花分布多寡，等級也有所不同，而油花要多，牛隻吃的穀飼料就要多，但台灣氣候相對較炎熱，牛隻吃的穀飼料就有限，因此，日本和牛引進台灣飼養的「台灣和牛」是否成功，有待牛隻屠宰後才能論定。

蘇念成表示，台灣肉品市場除國外進口牛肉，常見的肉牛以水牛、黃牛及乳牛品種為主，前兩者以野放草飼，但較不受市場喜愛，後者乳牛則以穀飼居多，乳母牛可泌乳、生小牛，乳公牛則送往屠宰場，都有一定的銷售市場。

蘇念成說，台南善化肉品市場一天的牛隻屠宰量約三十多頭，銷售客群以餐飲業、商家為主，而在台灣飼養和牛，相信飼養成本勢必提高，屆時台灣和牛的市場定位、銷售通路、價格為何，都還有待觀察。

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