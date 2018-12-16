不爽情侶路邊「狂吻30分鐘」 他開直播加獅吼：警察來了！

2018-12-16 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕今天下午有網友目睹一對小情侶在戶外親熱，竟一時興起惡作劇的念頭，當場在臉書上開起直播，甚至最後還對情侶大喊「警察來了」，藉以嚇壞情侶為樂，不過該行為恐怕已觸犯妨害秘密罪。

一名網友今天下午2點左右目睹有對小情侶在一樓親熱，只見2人完全不顧他人眼光、又親又抱的舉動，讓他突然興起惡作劇的念頭，從高處拿手機偷拍這對情侶，並臉書上開直播稱這是「登大人直擊」。該直播最後吸引近2萬名網友觀看，紛紛在底下留言「親好久」、「男生只有這一招嗎」、「為什麼不去摩鐵啦」、「快啦我褲子都脫了」。

眼看越來越多網友來留言湊熱鬧，該名網友即使臉書遭檢舉被迫關閉直播，仍不死心轉到IG繼續，甚至最後眼看情侶已經親了30幾分鐘仍沒戲唱，乾脆對情侶大喊「警察來了」，嚇得小情侶瞬間放開彼此、慌張抬頭，驚慌失措的逃離現場。

事實上發文者的做法恐怕已觸犯妨害秘密罪，目前相關片段在網路上仍搜尋得到，且許多網友還在持續轉發。

據了解，目前發文者的IG也疑遭人檢舉，原本公開的IG帳號已改設為私人帳號，並將相關影片刪除。

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