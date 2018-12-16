台灣最美的風景！獨老房子付之一炬 民眾合力恢復家園

2018-12-16 12:52

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市獨居老人蔡伯伯的房子遭大火燒毀，全部家當都沒了，還殃及鄰居，蔡伯伯既難過又內疚，在里長等人號召下，40多位善心民眾上午合力幫伯伯整理家園，並將協調水電及水泥木工進行修繕，讓老伯伯能安心過年，眾人揮汗送暖的溫馨畫面，被喻為台灣最美的風景。

靠3000多元老人年金度日的72歲蔡伯伯，平常撿拾資源回收物貼補家用，前晚他住的老房子疑因瓦斯外洩引發火警，把全部家當都燒光，還波及隔壁的蕭姓鄰居，若不是另一位戴姓鄰居發現起火，及時叫醒熟睡中的蔡、蕭2人，後果不堪設想，蔡伯伯看到自己的房子被燒得面目全非，又沒有錢賠償蕭姓鄰居，難過得淚流滿面。

當地斯文里長郭明賢及市民代表方華雄獲悉後對蔡伯伯處境感到同情，透過臉書號召民眾幫蔡伯伯度過難關，20多位海青青弘會志工及大武營區空特部官兵今天上午到蔡伯伯家集合清理火場，還有一群高雄市的年輕人，從臉書上看到訊息後，主動前來幫忙，令蔡伯伯十分感動，頻頻致謝。

郭明賢表示，蔡伯伯的房子受損嚴重，短期內無法居住，蔡伯伯暫時先住在朋友家，他將協調志工，讓受損的房子儘早恢復基本生活機能，賠償問題再設法處理，畢竟是場意外，誰都料不到會發生。

方華雄表示，志工從蔡伯伯家中清出的雜物相當多，將協調市公所清潔隊清運，同時將號召水電及木工為蔡伯伯修繕房子，希望能趕在春節前完成，讓 蔡伯伯安心過年。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/