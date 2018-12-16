露白皙美腿 女大生徵「耶誕男友」

2018-12-16 09:36

〔記者王駿杰／新竹報導〕即將來臨的耶誕節是世間情侶們的放閃佳節，單身的你（妳）找到伴一起過了嗎？

臉書「靠北清大」近日出現匿名貼文，一名自稱念大三的女網友不想獨過耶誕節，不惜附上一張穿熱褲的白晢美腿照，希望徵求「耶誕男友」，藉由網友們推薦身旁的好男生，促成良緣，讓她與對方在耶誕節當天一起吃晚餐、逛耶誕城，讓百名男網友躍躍欲試，引發熱議。

警方指出，目前無法斷定PO文者是否確為大學生，這可能是網友惡作劇，倘若內容屬實，無論是PO文女網友或是應徵的男性民眾，雙方外出約會時仍應以自身安全為第一考量。

12日凌晨，這名女網友PO文「我是大三魯妹（取自英文「loser」的諧音），嗚嗚」、「很想要找個男生一起度過今年耶誕，就一起出去吃個晚餐，再去逛個耶誕城 」、「希望大家可以推薦一下身旁的好男生並寫一個優點」、「你要自薦我也接受」、「附張腿照證明」、「嚴禁已死會的男生。」

女網友的徵友文在「靠北清大」爆紅，網友紛留言報名或TAG（標記）周邊友人XXX「人帥、會運動 、會在宿舍削水果，未來的高薪工程師，豐富工具人實戰經驗」、「XXX憨厚老實又不失幽默，涉略廣泛可以跟妳從白天聊到深夜，話題不設限；一台IRX帶你穿越到美食沙漠中的各座綠洲」、「XXX高大威猛、黝黑性感，寫得一手好書法，打得一身太極拳。」

另外，這則PO文還一路被網友轉貼到隔壁校的「靠北交大」，不少網友也留言，希望交大也能出現一名徵耶誕男友的美腿女大生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/