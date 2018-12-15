冷氣團來襲！週日北東局部短暫雨 下半天起愈晚愈冷

2018-12-15 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天（16日）東半部地區及北部山區有小範圍降雨，午後會擴大到北部平地也有降雨機率，提醒當地民眾外出攜帶雨具。下午隨著大陸冷氣團南下，各地愈晚愈有涼意，南部也會再降溫，記得要做好保暖工作。

天氣風險公司指出，風向逐漸轉為偏東，明天上午除了迎風面東部、宜蘭地區有局部較大雨勢，北部及西半部則是較為穩定的天氣。過了下午，北方冷空氣南下，帶來乾冷空氣，氣溫會再下降，不過各地天氣轉為穩定，是可以見到陽光的天氣。

溫度方面，明天清晨各地較涼，低溫17至20度間，白天北部及宜花高溫約21至24度，中南部及台東約25至29度，日夜溫差大，提醒民眾留意溫度變化，適時增添衣物。

紫外線方面，明天全台各地皆為中量級。

空氣品質方面，中部、雲嘉南、馬祖及金門為「普通」，高屏則因位於下風處，風速偏弱，擴散條件稍差，為「橘色提醒」等級，其餘地區皆為「良好」等級。

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