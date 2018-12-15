身障射箭教練為選手發聲 「最需要一座標準練習場」

2018-12-15 20:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕「身障者不應自怨自艾，要試著找到出路！」小兒麻痺患者林濟誠，從一名身障射箭金牌選手，到帶領射箭隊伍參加全運會奪下最佳團體獎，他還集合資源創立台北市身心障礙射箭協會，與同為身障游泳國手的太太黃淑華10多年來默默在基層身障運動領域耕耘，然而林濟誠最想要的不是獎牌，而是一座身障射箭選手標準練習場，讓更多身障人士可以從射箭運動中找回自己、肯定自己。

現年59歲的林濟誠回憶，他很小時就罹患小兒痲痺造成雙腳不良於行，必須使用柺杖，每到一個新環境，確實剛開始會承受些異樣眼光，但他個人屬於比較樂觀，也會積極與人交際，因此成長路上沒有太多負面的想法，他認為一切都是取決於自己願不願意走出來。

國中畢業之後，林濟誠在基督教團體中學習一技之長，朝向鐘錶行業發展，後來又學了眼鏡方面的技術，靠著自己雙手打拚，開設了一家鐘錶眼鏡行，還因創業成功獲選炬光優秀青年，受總統召見。

休閒時他喜歡運動，平常都訓練自己游泳，而林濟誠的太太，也是個游泳好手，有一年代表台灣去參加國際殘疾人士的運動會時，結識指導射箭的教練，於是推薦林濟誠去練，結果一練就練出興趣。

10多年前，林濟誠開始成為選手，與其他也是利用業餘時間練習的選手們，參加比賽，期間他曾多次獲得全國比賽金牌，大約6年前轉任教練，曾經帶領選手在全國運動會中，拿下許多獎牌，還一舉獲得最佳團體殊榮。

為了進一步發展身障人士射箭運動、爭取權益，林濟誠2007年成立台北市身心障礙射箭協會，鼓勵身障人士參與射箭運動，他一直心心念念想為身障射箭選手們，爭取一座標準練習場，希望政府能正視選手需求。

而林濟誠除了射箭外，還投身年少時代鍾愛的攝影，克服身體不便勇闖多個世界名勝，坐在輪椅以100公分高度看世界，拍攝出令人讚嘆美景，日前他也與他的攝影夥伴們，共同參與攝影展，把美景與堅毅的精神分享給大家，未來他還打算報名攝影比賽。

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