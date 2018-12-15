長榮懷生社把鴿子關狗籠遭咬死 社員竟問「可以直播嗎」

2018-12-15 16:45

［記者劉婉君／台南報導］網路論壇《Dcard》上日前有人貼文指長榮大學關懷生命社有學生疑將鴿子關在學校狗籠內，導致鴿子遭狗咬死，甚至拍下鴿子遭虐殺的過程，還有人留言想看直播影片，遭民眾痛批。

校方今天表示，該事件發生在3月，當時校方已訪談涉及的6名社團幹部並要求寫反思報告，目前僅1人仍留在社團。

該事件直到這個月11日在網路被披露，貼文民眾說，「看了真的非常生氣，鴿子真的很無辜，竟然還有一堆人想看殺鴿影片」，網友也紛紛留言痛批「完全不把生命當一回事。」

當天隨即有自稱懷生社幹部的學生發文道歉，表示狗舍附近有不少鴿子偷吃狗飼料，有一次有某幹部在籠內放飼料，在鴿子進去吃之後順勢將門關上，大家在群組討論時原以為是開玩笑，沒想到後來有一名學姐到狗舍放狗殺了鴿子，「雖然我們不是殺鴿子的人，卻眼看事件發生，所以我們都有責任，也就是說在群組的每個人都該負責。」

校方表示，該社團以照顧校內流浪狗為主，4月時課外組在接獲學生通報後即展開調查，確認約有6名幹部涉入。當時的社長為錯誤行為及管理不當，已主動辭職並退社，而造成事件的主要人員在退社後已畢業，另4名在通訊群組起鬨者，有3人離開社團，校方也在事發後加強相關學生的生命教育觀念，並要求參與者正視自己的行為是不對的。

至於當下是否有拍攝相關影片，校方無法證實也未取得。

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