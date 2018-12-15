長榮大學關懷生命社爆虐鴿 飼料引誘關入狗籠遭咬死

2018-12-15 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕長榮大學關懷生命社傳出學生將鴿子關入狗籠，任由鴿子被校狗咬死，獲悉此事的社團成員不僅沒有制止，甚至以此為樂，起鬨表示「可以開直播嗎」？對此校方回應，此事發生在今年3月，該社團有6名幹部涉及此事，全被校方約談及要求寫反省報告，目前也僅剩一人留在社團。

綜合媒體報導，長榮大學關懷生命社以照顧校內流浪狗為宗旨，事件起因是社團狗舍附近常有鴿子偷吃狗飼料，引起社員不滿。3月時疑有幹部故意放飼料引誘鴿子跑進狗籠，再趁機將鴿子關在籠中，之後更有幹部將狗關進籠內，放任校狗攻擊鴿子。

日前有網友在《Dcard》 爆料，貼出懷生社幹部、社員的冷血對話，包括幹部要求「不要放走鴿子，等我過去處理」、「你們覺得要放哪隻狗進去？」甚至有學生起鬨表示「想看可以私訊我」、「可以直播殺鴿子嗎」、「快直播」！

隨即有一名自稱是懷生社的幹部在《Dcard》道歉，表示狗舍常常有許多鴿子來擾亂，所以常常拿鴿子開玩笑，當時一名幹部在籠子放飼料將鴿子關進狗籠，事情傳到群組時，社員以為在開玩笑，「沒想到一名學姐真的跑去狗舍殺了那隻鴿子」。當時大家都沒想到真的會這麼做，也相當驚恐，更對此感到萬分抱歉，並已向學校自請處分。

長榮校方對此則表示，當時社長因錯誤行為以及管理不當，已主動辭職退社，而主要參與此事的懷生社幹部都已退社並畢業，其餘4名在Line群組起鬨的社員也有3位已經退社。校方指出，事後已加強學生的生命教育觀念，希望學生能了解自己行為上的錯誤。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/