嚇壞！2歲女不停指著廁所「有爺爺」 真相超傻眼

2018-12-15 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕一名2歲女童在家中跟著大伯一路跟到廁所外，正當大伯尿到一半，女童突然說，「有爺爺在那邊」，嚇得大伯奪門而出，其他家人聽見決定一探究竟，正當恐懼感升到最高時，發現真相終於鬆了一口氣。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文透露女兒差點嚇壞全家的故事，有天女兒的大伯要去上廁所時，女兒悄悄跟在後面，來到廁所後，乖乖地坐在外面的樓梯口等候，沒想到正當大伯尿到一半，女兒突然緩緩說著，「有一個爺爺在那邊...」因為家中沒有老人，大伯嚇得詢問什麼爺爺？只見女兒指著廁所，不斷說著，「有個爺爺在那邊...」大伯越聽越毛骨悚然，嚇得奪門而出。

原PO和丈夫得知後，也跑到廁所一探究竟，原PO詢問女兒，「妹妹～爺爺在哪裡？」女兒依然指著廁所說「在那裡...」在場的大人內心恐懼指數爆表，沒想到定睛一看，真的看到了爺爺，真的是爺爺！原來是吳念真爺爺的貼紙貼在馬桶蓋上。

網友看完笑翻，「原本看文看得很刺激，後來大笑」、「有時候就是我們大人自己嚇自己！笑死我了」、「念真爺爺好可憐XD」。網友也分享起類似事件，「家裡小朋友也發生過同樣的事，姑姑，上面有一個人。抖，晚上連抬頭勇氣都沒有，笑著對小朋友說：這樣啊！我們趕快來睡覺。隔天早上起來，抬頭一看。牆上一幅畫，畫中牧童牽著牛。真的是一個人」、「讓我想到我朋友的小孩小時候三更半夜說爸爸後面有一個阿姨，結果X！是他老公背後有刺一個日本女人圖！我朋友也是嚇死了」、「我女兒1歲多的時候...因為她半夜太吵，為了避免吵醒我老公，我就把孩子帶去客廳，結果我女兒手指著陽台說...『公，阿公哦！阿公哦！』我當下背脊發涼，嚇得不敢抬頭看放在酒櫃上的公公遺照...從此，我不愛下去客廳，寧願關在房間內」。

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