逮到造謠男大生！他聲稱受困關西機場靠中國脫困...

2018-12-15 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西機場9月初因燕子颱風侵襲而關閉，造成許多台灣旅客滯留在日本，當時有一名網友在PTT發文，聲稱受困在機場的台灣旅客正被中國領事館派的車輛載離機場，經證實中國根本沒有派車在機場接人。現在警方調查到造謠的源頭，是台北大學一名游姓男大生，游男雖然辯稱帳號非他所辦，經過法官證實游男就是最初發文者。

PTT網友「GuRuGuRu」今年9月6日在旅日版PO文，聲稱自己就是搭乘被中國領事館的巴士回到大阪市區的台灣人，到達大阪市區後，尋求台灣駐日辦事處的幫助，卻被冷處理對待。該篇文章立刻引起網路瘋傳，網友大罵駐日代表處辦事不力，之後駐大阪辦事處處長蘇啓誠甚至因此自縊身亡。

《蘋果日報》報導，警方循線查出「GuRuGuRu」帳號的IP位置，發現使用者是一名台北大學游姓男大生，游男向警方全盤否認犯案，只說他在今年8月30日至9月12日確實在日本大阪旅遊，也有PTT帳號，但「GuRuGuRu」並非他所創的帳號，那篇PO文也非他所發出。南投地方法院認為，經比對各項資料，游男與「GuRuGuRu」帳號的個資都相符合，也確實在期間赴日旅遊，認定他就是PO文者。

不過，法官認為，游男的文章雖然造成網路瘋傳和媒體轉載，但對台灣民眾不足以造成畏懼或恐慌，當時在日本大阪的台灣民眾就算沒受到台灣駐日辦事處的幫助，也沒有遭受到生命威脅，不符合《社會秩序維護法》的要件，最後裁定免罰。

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