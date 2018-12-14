弘文中學運動會 馬車進場展現創意

2018-12-14 22:19

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市弘文中學今日在豐原體育場舉辦107學年度運動會。今年學校運動會的主題內容非常不一樣，許多改變與創意來自師生在課程中的激盪，由師生共同規劃更以「國際」為主題的運動會，融合世界各國的語言文化及風俗、服飾，不僅表現出弘文師生一貫的活力與團隊凝聚，展現百分百的運動精神，揮灑出新世代的青春與活力。

校長張輝政說，運動會是全校師生非常重視的活動，以往在校內舉辦時，受限於學校場地及設備的因素，很難讓全校3000位師生一起在同一個場地觀賽及競技，無法凝聚全校及各班團體動力及向心力。因此藉由師生共同的討論，透過行政會議、體育科教師會議多次研商後，提議創新體育活動課程教學，跳脫過往的傳統活動模式，激盪不同的思維，有助於提升運動及教學的成效。一致贊同規劃運動會改至場地標準及設備新穎的豐原體育場舉行。

為了增進運動會的創意，校友王神寶提供馬車，才能完成首創的校長乘坐馬車創意進場表演，同時驚豔了在場的3000位師生，掌聲及歡呼聲貫穿全場，為運動會揭開序幕。

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