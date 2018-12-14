4縣市豪大雨特報 入冬首波冷氣團週日起發威！

2018-12-14 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（14日）持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區有雨，氣象局於基隆市、新北市、台北市發布大雨特報，於宜蘭縣發布豪雨特報，並於全台多處地區發出陸上強風特報。

氣象局表示，今天迎風面的桃園以北及東半部地區雲量多容易下雨，尤其基隆北海岸及宜蘭地區降雨時間較長，新竹以南地區則是以多雲到晴的天氣為主，僅山區有零星短暫雨。溫度方面，北部地區及宜花約16到22度，中南部地區及台東則日夜溫差大，約17到27度。

氣象局預估，週六（15日）清晨仍受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，週六白天到週日（16日）上午東北季風減弱，氣溫稍回升。然而週日（16日）下半天起，入冬以來第一波大陸冷氣團南下，並持續影響至下週二（18日）。

預估在冷氣團影響下，北部地區會從局部短暫雨轉為多雲到晴的天氣型態，西半部晴朗，東半部雲量稍多，可能有零星短暫雨。低溫方面，下週二清晨北部及東北部低溫約12、13度，中部及花蓮約14、15度，南部及東南部約16、17度。

空氣品質部分，14日北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區、馬祖及金門為「普通」等級；高屏空品區位於下風處，風速偏弱、擴散條件偏差，空氣品質為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 17 19 ~ 24 21 ~ 28 17 ~ 21

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