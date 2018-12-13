保留民雄大學路81棵芒果樹 縣府提雙贏方案

2018-12-13 18:51

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣政府建設處月前宣布調整中正大學附近的民雄鄉大學路一至三段與神農路路型與整建路基，工程規劃大學路二、三段快慢車道分隔島變更為中央分隔島，但各界關切沿線81棵芒果樹、700多棵黑板樹恐面臨移植或砍除命運，對此，建設處採納鄉親所提的留樹、不拆島，以及增設交通指標等建議，提出交通、老樹雙贏的第二方案。

建設處長林永福今天受訪說，大學路二、三段慢車道路寬將由3公尺增至3.5公尺，禁止快車道車輛直接右轉，改為繪製標線，讓車輛匯入慢車道後再右轉；沿線芒果樹全保留，700多棵黑板樹有浮根疑慮，移植別處。

林永福昨天與護樹聯盟發起人之一、中正大學傳播學系副教授管中祥，以及豐收社區發展協會總幹事李銘柱等人會勘大學路二、三段，初步決議車禍肇事率高的豐收村群英大樓前東側分隔島缺口、五府千歲廟前的分隔島缺口將封閉。

縣府建設處預定21日上午10點在豐收村活動中心辦說明會，匯集地方意見；管中祥說，肯定縣府建設處聽取民意、留樹又確保交通安全作法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/