資訊月台中展今開幕 「機械手臂VR體感模擬器」最吸睛

2018-12-13 17:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕資訊月列車今日開到台中，在「台中國際展覽館」展至18日，一連6天，共計有100家廠商，500個攤位參展。

今年資訊月以「跨界創新 遇見未來」為主題，結合了硬體設備、通訊、影音、智慧家電、車用電子等產品，規劃了七大區域，包含了主題政府區、電腦系統區、行動通訊區、智慧家電區、數位學習區、數位周邊區，以及車聯網專區。

今年的資訊月，除了展示各式資訊產品外，最吸引民眾，就是主辦單位委請廠商在現在展示「機械手臂VR體感模擬器」，VR結合機械手臂，讓民眾化身為未來科技的駕駛艙，從外星球飛往台北，進行720度的虛擬飛行的實境感受，感受很逼真，很多民眾在體驗後直呼真棒。

台中市電腦公會執行長石立欽表示，過去的資訊月只提供好產品，但是公會開始改變思考，除了提供好產品，還要把資訊科技的未來，以主題方式展出，因為主題為去年「跨界創新 遇見未來」，去年吸引了4、50萬人參觀，今年預估會再增加。

主辦單位表示，由於適逢年底，業者為了搶業績，接力端出滿漢全席，展場優惠滿滿，包含ASUS、Acer、MSI、GIGABYTE、DELL等筆電原廠，在本次資訊月展出旗下主力產品，同時也祭出多種現場購買優惠。華碩推出「筆電舊換新」活動，可以最高1.2萬元的折抵金額，換購華碩全新搭載的Intel Core處理器系列筆記型電腦。

微星在會場選購任一筆電、主機等，最高還可獲值超過2萬元的加碼優惠，會場中還可以看到新的電競曲面螢幕。Acer（宏碁）這次在資訊月中展出最新的Nitro 5筆電，搭載AMD 2700U處理器和AMD RX560的規格，現場讓玩家可以不到3萬的親民價格購入優質電競筆電。

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