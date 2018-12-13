竹市公道五路1.6公里人行道改善工程 動工

2018-12-13 17:10

［記者洪美秀／新竹報導］改善公道五路整體人行道景觀，新竹市府爭取內政部前瞻基礎建設提升道路品質經費6199萬元，改善超過20年沒大幅度整修的公道五路人行道，總長度1.6公里，還會新增950公尺自行車道，所有地下寬頻管線也會下地，市長林智堅今天動土時說，透過人行空間景觀改善，將提供更好的生活機能，未來竹科X園區進駐時，能有更好的人行空間。

1997年啟用的公道五人行步道，因無障礙斜坡道設置不當及人行道鋪面老舊、寬頻管線佔用排水暗溝斷面等問題，市府爭取前瞻建設5.83萬元及市府自籌1116萬元，共投入6199萬元，要進行公道路五路東勢街到交流道人行道1600公尺的人行道改善工程，並新增自行車道950公尺和綠美化面積，預計明年9月完工。

市長林智堅說，過去公道五路超過20年沒修整，影響人行動線，甚至還有部分路段過去有積水狀況，未來藉由交流道至東勢街的人行步道建置，改善周邊排水及景觀環境，將市民在意的問題解決，並提供優質的生活環境。

林智堅也說，市府打造竹科X計畫產業園區，提供年輕人好的工作跟穩定的收入，未來將有相當多外賓進駐，因此提升周邊公共建設，讓環境更好，因此規劃兒童探索館、展演中心等公共建設「看戲是多麼方便，走路就到」。

林智堅強調，未來竹科X作為台灣下一個科技廊帶，這裡不僅交通便利而且相當多休閒設施，提供市民更好更優質的生活機能。

工務處表示，透過「公道五路（交流道至東勢街）人行空間景觀改善工程」計畫的實施將改善行人安全並美化市容景觀，一併解決長期以來管線、標誌牌雜亂無章及排除既有障礙等影響行人通行的問題，並建構自行車道串連城市鐵馬路網、規劃連續型植栽帶塑造綠意盎然的城市綠廊，以期優質生活環境的建設，營造慢活步行城市新願景。

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