創校98年 花蓮高農首次有學生上台大

2018-12-13 15:42

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「家裡沒有一塊田地」卻對農業有興趣，來自宜蘭鄉下的張惠甯隻身到國立花蓮高農念農場經營科，在校學業成績優異，一心嚮往當「植物醫生」的她，今年透過台灣大學首度舉辦的「希望入學學士班」錄取農藝系，成為農校創校98年來第一次有學生上台大！張惠甯說，喜歡植物醫學「和植物對話」感覺很療癒，從沒想過可以上台大！

張惠甯老家在宜蘭蘇澳鎮的馬賽村，由母親獨力撫養，家境清苦，她說，大部分同學都想要讀商科，她不想跟別人一樣就決定念農業，然而她不是農家出身，媽媽在蘇澳的電子廠當女工，「家裡沒有一塊田」卻決定念農校，家人同學都很驚訝。

由於東部只有花蓮有高農，張惠甯說，媽媽鼓勵她「想讀就去吧」，支持她離家來到坐車要近2小時才能到的花蓮。她也說，農場經營科班上，女生鳳毛麟角「全班只有三個」，起初難以適應，要做畦卻「鋤頭都拿不穩」，許多實習工作都很粗重，辛苦不在話下，但她還是很努力，高二獲師長選入全國農業類科技藝競賽選手培訓。

國立台灣大學今年首度針對弱勢、中低收入家庭子女舉辦「希望入學」獨招，全國只有30個名額，可填2個志願。張惠甯一邊準備全國技藝競賽，承受比賽壓力，同時又要準備獨招的資料審查，她說，在師長鼓勵下，抱著「試試看」的心情準備，第一志願填台大農藝系、第二志願森林系。

台大昨天公佈榜單，張惠甯聽到自己上榜嚇一跳。她說，第一時間打電話跟媽媽說，「媽媽也很高興，但要她多考慮一下」。她說，聽到上台大後，她反而擔心起自己以後會讀得很辛苦。她也說，希望入學今天會先辦網路報到，由於沒有限制不能嘗試其他升學管道，她也考慮就讀國立屏東科技大學的植物醫學系。

校長梁宇承說，該校是農業職業學校，創校98年來沒有學生上過台大，「張惠甯是第一個」！他說，為幫助惠甯適應大學，將針對英文、化學、數學、生物等科目加強。

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