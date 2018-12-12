「有感」暖冬補助止血不及 墾丁星級飯店22年首次虧損

2018-12-12 23:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣南部觀光業受到中客及政策面影響，連續2年業績下滑，「雪崩」的墾丁旅遊業更是哀鴻遍野，政府年底祭出「暖冬案」止血，但墾丁知名星級飯店「福華」仍傳出開幕22年來首度虧損，業者大嘆「南部相當依賴觀光服務業，去年慘況就知道高雄選戰得大敗。」

「開董事會時恐怕得提出辭呈負責。」在南部飯店業德高望重的墾丁福華總經理張積光臉色沉重，因為擁有恆春半島最多客房（400間）的墾丁福華，從前年營業額6億、去年勝5億，今年更慘跌至4億規模，扣除營業成本後，竟出現85年開幕以來的首次虧損。

而號稱墾丁最頂級凱撒飯店及夏都沙灘酒店，今年同樣欲哭無淚，凱撒粗估比去年減少7000萬營收近年最慘，夏都則是自《海角七號》後，連續2年衰退1成至1成5，損失營業額超過1億5000萬以上，業者都搖頭苦笑「不是慘而已，是非常慘。」。

張積光表示，觀光局發布的漂亮來台旅客人數，大多是從桃園機場進入台灣，集中在北部旅遊為主，南部受到一例一休、年金改革及中客縮減等因素影響，營業傷害非常大，去年就警示過某綠營縣市長「高雄會輸慘」，果然一語成讖，雖緊急推出「有感」的暖冬補助已經來不及。

長期觀察觀光產業的張積光說，執政黨接下來的2年，務必要對南部地區觀光業提出「有感」政策，帶動整體產業發展，否則經濟不佳勢必持續拖垮執政，2年後的總統大選恐仍凶多吉少。

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