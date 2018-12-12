今夜明晨低溫有感！ 北、東持續濕冷至週五

2018-12-12 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天（13日）持續受東北季風影響，北部及東半部地區雲量多且有降雨機率，下雨時間也較長，提醒民眾外出攜帶雨具。中南部天氣則維持穩定，不過日夜溫差仍大，尤其全台今夜至明晨低溫更明顯，民眾務必做好保暖，以免著涼。

天氣風險公司指出，由於東北風影響，今夜是冷空氣最強時候，而北台灣濕冷天氣則要到週五才會稍稍回暖，週六有個短暫空檔，接著又是一波冷空氣南下。

溫度方面，明天清晨，中部以北及宜花普遍只有14至16度，部分空曠區域甚至更低。至於白天，北部及宜蘭，高溫只有17至20度，中南部及外島地區高溫則有23至27度，提醒民眾留意日夜溫度變化並適時增添衣物。

紫外線方面，除了北北基及宜蘭縣、連江縣為低量級，其餘全台皆為中量級。

空氣品質方面，中部、雲嘉南、馬祖及金門為「普通」，高屏則因位於下風處，風速偏弱，擴散條件稍差，為「橘色提醒」等級，其餘地區皆為「良好」等級。

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