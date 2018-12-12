助特教生晉升街頭藝人 台中特教學校獲全國藝術教育貢獻獎

2018-12-12 22:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕幫助特教生成為街頭藝人，台中特教學校獲全國藝術教育貢獻獎！台中特教學校致力發展藝術為學校本位課程，盼養成學生藝術能力，更培訓學生考街頭藝人證照，助學生自力更生，成功協助28名學生考得街頭藝人證照，獲全國藝術教育貢獻獎肯定，也是全國唯一獲獎的特教學校。

台中特教學校校長陳志清指出，考量身心障礙學生在完成高中課程後多未再升學，校方多年前推動藝術課程，盼養成學生音樂專長，除了讓學生有音樂涵養，更有機會藉此獨當一面，靠藝術才藝自力更生，學校自籌經費開設陶笛、薩克斯風、爵士鼓、太鼓、美術、塗鴉等藝術課程。

學生對音樂課程備感興趣，校方除了帶學生挑戰音樂比賽，增加學生生活經驗與自信，更延伸到培育學生考取街頭藝人證照。

陳志清指出，目前已培訓出28位學生順利考取街頭藝人證照，不少人畢業後均有在街頭展藝自力更生的經驗，甚至會聯合到老人院、醫院等地進行義演，傳遞正向能量；他說，今年全國高中僅兩校獲獎，台中特教學校更是唯一特殊學校，盼藉此讓更多人看見特教學生的能力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/