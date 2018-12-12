共讀「孤狗少年」 東山國中學子省思學習課題

2018-12-12 15:01

〔記者王涵平／台南報導〕沉迷網路、人際關係是國中學生的兩大課題，東山國中安排共讀「孤狗少年」一書，與作家陳榕笙有約，一起省思3C產品使用及人際應對，獲益良多。

東山國中每週四有班級晨讀共讀，學生本學期閱讀「孤狗少年」再撰寫學習單，並輪流口說心得分享，校方邀請作家陳榕笙到校，陳榕笙小時候住東山，到小學三年級後才搬離，對東山有許多情感。

陳榕笙一開始先播放影片「非洲15歲天才」，在貧窮戰亂的非洲獅子山，15歲天才在垃圾回收場找尋許多資源，自己創造電力，被哈佛大學關注後到美國去見習，想在自己國家蓋電力場，讓國人晚上有照明。之後又欣賞影片「13歲台灣樂高迷自創重機車，力拚官方量產」新聞。

對於同樣是天才努力型的孩子，陳榕笙詢問同學兩人有什麼不一樣。有同學說，家世背景不一樣，一個很有錢，一個貧窮。一年級詹文婷則說，一個是為了他人利益努力，一個是為了自己的成就努力。陳榕笙報以讚賞。

分享寫作時，陳榕笙提問「寫作是要寫真的？還是假的？」其實不重要，最重要的是文章中的感情是真的。

校長黃旭陽表示，東山國中每學期落實晨讀共讀，期許用閱讀讓孩子間互相激盪思考力；每學期的與作家有約，藉由作家的現身演講，能帶給孩子不同的視野及激發想像力。

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