埔里天空出現破洞又像貓臉！日月潭氣象站這麼說...

2018-12-12 15:01

〔記者佟振國／南投報導〕天空怎麼破了一個大洞啊？南投縣埔里鎮有民眾昨天近中午看到天空厚厚的雲層，出現一個圓形的空隙，露出了一小塊像是貓臉的藍天，直呼好奇特，難道是有隱形飛碟？中央氣象局日月潭氣象站則解釋是由高積雲與卷雲所組成的「雲洞」，是正常的氣象景觀。

大埔里地區位處南投山區，進入秋冬季節也是欣賞雲海、晨霧的好時機，美景也延續至中午，昨天近中午許多民眾都看到覆蓋厚厚雲層的天空，出現一個圓形大洞，彷彿是一個大眼睛，趕緊拍照分享這樣的美景。

網友打趣說「那裡停了一台隱形飛碟」、「外星人偷吃了棉花糖」、「外星人來了」、「看起來像是貓的臉」，也有人直呼是難得一見的美景，其實這是氣象景觀「雲洞」。

中央氣象局日月潭氣象站表示，「雲洞」是由高積雲與卷雲所組成，高積雲高度在2000至6000公尺附近，屬於中層雲，雲洞中間的卷雲為高層雲，高度在6000至18000公尺。

由於雲是上升的水蒸氣凝結與昇華的產物，「雲洞」形成的原因可能是上層的卷雲受日照或與附近的乾空氣混合，雲內冰晶昇華為水氣，由固態變成氣態，需要吸收熱量，對附近空氣造成冷卻作用，相對於周遭環境，冷空氣因密度較大而下沈，形成小範圍的下沈氣流，位於下方的一大片層狀高積雲，受此下沈氣流影響，使局部區域的雲消散而形成高積雲區的雲洞。

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