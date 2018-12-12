嘆吳寶春再多話術也難圓 她推薦這招贏回台灣人的心

2018-12-12 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕知名麵包師吳寶春因為發表親中言論，引起社會反彈，部落客「廣告小妹」對此分析，吳寶春的聲明包含中國喜愛的三大要素，她也感嘆地說，「連續三日買一送二的活動」，這樣大街小巷就會喊著「吳寶春還是吳寶春」。

部落客「廣告小妹」在臉書質疑，吳寶春自稱麵包師傅，不懂政治，「所以『九二共識』難道是新款麵包名？」她進一步分析中國喜愛的關鍵詞句，如果是撰寫者是中國人，關鍵字為「沒有黨和國家就沒有我、我再也不會讓國家及人民失望」，且整篇聲明稿要多次提到國家、黨、人民，最後則是良好的檢討態度。

若是台灣人，廣告小妹說，關鍵字包括三大要素，「我以身為中國人為傲、我支持兩岸一家親、我沒有任何台獨意識」。廣告小妹感嘆地說，吳寶春這次「再多的話術也圓不回來」，不如就表達對台灣的熱愛，並舉辦「連續三日買一送二的活動」，這樣大街小巷就會喊著「吳寶春還是吳寶春」。

網友對這篇文熱烈回應，並感嘆台灣人的健忘，「對台灣人來說，這方法真的是解藥」、「看完結論笑了也哭了」、「推唯一解：買一送一」。

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