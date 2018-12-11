墓仔埔大改造！花舞霄裡HAKKA進行曲 七彩花海迎賓

2018-12-11 23:11

〔記者李容萍／桃園報導〕不讓桃園花彩節專美於前，桃園地區又有拍照、打卡新景點！

桃園市政府工務局於中壢、八德、平鎮三區交界處的北區客家園區（長興路、崁頂路交叉口）打造霄裡花海園區，以「花舞霄裡HAKKA進行曲」為主題，在2.1公頃的園區中除種植33萬株七彩花海迎賓，並設有拍照點、貨櫃屋俯瞰點、公共藝術及夜間景觀照明，園區花期可至明年2月。

工務局景觀暨防災科長高必嫻表示，這塊過去位於都市邊陲地帶的公墓用地，在考量地區客家文化推展的需求，市府將其規劃北區客家園區，並於完成第一期公墓清理後，先行做為簡易綠美化公園，一甩過去陰森的公墓印象，搭配迎接農曆新年，同時搖身一變成為繽紛的花海公園，種植鼠尾草、薰衣草、四季秋海棠、石竹、一串紅等草花，以鮮艷的色彩與現有的客家花布進行呼應。

工務局以園區為主軸，整合週邊資源，讓「花舞霄裡HAKKA進行曲」跳脫節慶式的花海活動，結合深度體驗客家文化與田園風情的小旅行為主題，發掘地方特色帶動觀光旅遊，另外，在這長達13.5公里的路線中，串起埤塘、水圳、稻田等田園風光，往北延伸茄苳里埤塘公園，向南能到霄裡大池，還能到拍照祕境落羽松林，讓人享受鄉間獨有的悠閒，不論親子共遊或一人單車日記都是很棒的遊程。

高必嫻說，在霄裡錯落的客家聚落中，處處能看見先民的智慧與土地的連結，「伙房」、「老廟」、「浣衣池」、「壘石文化」這些都代表著客家文化的智慧結晶，細說霄裡地區的百年歲月，鄰近霄裡地區還有具異域風情的美食集散地「忠貞市場」，來此享受慢遊客家聚落人文風情與埤塘水圳田園風光之餘，不妨順道前往品嚐湯頭濃郁的傣族米干、清爽的泰式涼拌、口感香酥的雲南破酥包、層次豐富的越南法國麵包，以及順遊市場旁的龍岡清真寺，體驗異國文化之美。

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