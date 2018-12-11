發展動漫產業 長榮大學與角川國際動漫成立工作室

2018-12-11 21:35

〔記者萬于甄／台南報導〕看準動漫發展趨勢，長榮大學與角川國際動漫攜手成立「長榮角川國際動漫工作室」，今正式揭牌營運，更是台灣唯一設有動漫產業公司的大學。長榮大學表示，未來可培育有意跨足動漫產業的動漫設計人才，讓學生在校期間能直接與業界實務實習，打造動漫經濟鏈。

長榮大學校長李泳龍表示，日本角川出版社雖在台灣已有工作室，不過，首次與大專院校合作，由校方提供空間及設備，出版社也派3名技術人員進駐，長榮角川國際動漫工作室今年十月已開始接案，逐漸打響知名度。

李泳龍說，未來工作室將直接承攬日本及世界各國的動漫製作，同時培育有意跨足動漫產業的動漫設計人才，在學習課程上，會先招募廿名具有美術相關技能的學生參與工作室運作，學生3年完成系上課業後，最後一年可到角川進行實習，若表現優秀，就有機會進入角川工作。

長榮角川國際動漫工作室昨舉辦揭牌儀式，會中特地安排日本不倒翁點睛，由長榮大學書畫系教師江柏萱揮毫，KADOKAWA Contents Academy股份有限公司代表取締役社長古賀鐵也及長榮大學創辦人黃仁村共同點晶，象徵成立國際動漫工作室的願望已經實現。

台灣擁有許多日本動漫迷，動漫產業產值商機大，但在台灣動漫人才培育資源較少，許多民眾若想學習技術，都需遠赴日本學習，如今，長榮大學與日本角川出版社合作，成立長榮角川國際動漫工作室，由日本設計師直接進駐與台灣學生交流培育人才，更是全台首創的合作模式。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/