新竹縣115號縣道通樂 「最後一哩路」拓寬了！

2018-12-11 19:07

〔記者黃美珠／新埔報導〕115號縣道新竹縣照門國中前、汶水溪橋到跟楊梅交界處的5公里多拓寬工程，今天剪綵通車，宣告這條穿越竹、桃兩縣市的縣道瓶頸路段打通，全線完成拓寬。新竹縣長邱鏡淳、新埔鎮長林保祿率眾焚香謝天，也邀請新埔鎮102歲人瑞馮賴寶妹、101歲百歲公溫炳龍或「推」輪椅、或拄拐杖，在眾人攙扶下一起走上一段，見證歷史，也給地方帶來祝福。

縣府工務處養護科說，115號縣道北起桃園縣觀音鄉與112號縣道相交處，南迄於新竹縣芎林鄉與120號縣道交會，全長約37公里。全程逐年分段已經拓寬成15公尺，只剩下今天竣工通車的前述汶水溪橋以北路段還沒拓寬。

而這段道路整體線型不佳，常有交通事故，造成地方不安。在爭取中央補助近6.8億後，以總工程費約10億8400萬的規模，在前年7月初開工。

為了避免影響交通，施工期間，採用一半路段施工、另一半路段維持暢通的「半半」施工工法，再加上路底有中油主要供應北台用戶的天然氣管線，施工困難度更高，計畫的工期才會長達兩年多，但仍比原定的完工日期要提早約2個月。

縣長邱鏡淳說，當年是他擔任省議員時，爭取讓115號縣道延伸到新埔四座里的，現在又在他的縣長任內替這條縣道完成全線的拓寬，他心裡高興外也很安慰。

他說，為改善這條縣道彎彎曲曲的險況，總共新增了6座橋梁，讓許多路段得以截彎取直，如果再加上原舊有改建的2座，總共就有8座橋梁。而為了增加夜間行車的安全，全線有209盞LED路燈，讓用路人夜間行經時保有良好的視野。

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