難過！苗栗一週2隻石虎遭「路殺」

2018-12-11 17:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕石虎為瀕臨絕種的1級保育野生動物，苗栗縣為牠們的主要棲地。但在本月初短短1週，苗栗縣的台61線、台13甲線，就發生2起「路殺」意外。苗栗縣農業處自然生態保育科表示，研判可能是覓食或尋找配偶發生不幸，因近來省道密集發生路殺，將建議公路總局強化防護措施。

臉書粉絲團「石虎保育大使 阿虎加油」今天po文，指「上週一和五，分別在苗栗的後龍（西濱快速道路）和造橋（台13甲）各有一起石虎的路殺紀錄，一隻是由新竹林管處李慶亮先生發現通報，還是隻母的幼體，另一隻是由聯合大學的學生通報的年輕公成體（4.3kg），均由苗栗縣政府協助後續的處理事宜。

粉絲團並「請大家開車小心」，表示「最近是石虎的主要交配季節，也是年輕個體獨立和拓展領域的時期，因此要特別留意減少石虎的路殺。並說，這樣的事情當然讓人難過，但因為他們的犧牲讓道路管理單位也已經重視這問題，阿虎團隊會針對西濱快速道路是否加設動物防護網和公路總局進行積極討論，期待盡快有改變讓動物們和用路人都可以安全回家喔！ 」

根據「石虎保育大使 阿虎加油」統計，今年到5月上旬就接獲6起石虎路殺通報，連同上週2起，今年至少已有8起路殺案例。

自然生態保育科表示，3日在台61線西濱快速公路北上110.5公里、後龍鎮路段，新竹林管處職員李慶亮公出時，意外發現1隻母石虎的幼體，慘遭路殺，趕緊向縣府通報處理。7日深夜10時許，國立聯合大學蔡姓學生，騎機車路過台13甲線造橋鄉外環道時，又發現1隻成年公個體遭路殺，透過南投特有生物中心通報縣府。

自然生態保育科表示，有鑑於近年多起路殺案件多發生在省道，將行文公路總局，希望能在已發生路殺的路段，增設動物防護圍網、生物廊道和加強照明，也呼籲民眾駕車時能多留意，讓動物們、用路人都可以安全回家。

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