W飯店毒趴效應 旅宿業列毒品通報義務12日實施 違者最重歇業

2018-12-10 22:13

〔記者楊國文／台北報導〕有「土豪哥」稱號的富二代朱家龍涉Ｗ飯店毒趴女模命案，二審被重判10年，法務部擴大防毒行動，將旅宿業列入防毒特定營業場所，要求全國旅宿業者通報疑似施用或持有毒品人士，否則開罰，最重將處勒令歇業，新法於12日上路。

立法院今年5月24日通過毒品危害防制條例修正案，增訂「知情不報」條款，於12月12日正式上路，凡是「特定營業場所」人員知悉有人在內施用或持有毒品未通報警察機關處理，可處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，可處停業或最重可勒令歇業。

法務部訂定「特定營業場所執行毒品防制措施辦法」，將「特定營業場所」界定在最近3年內未事先通報警方處理，而在內查獲持有或施用毒品，從事視聽歌唱、舞廳、酒吧、酒家、夜店或住宿的場所，刑事局統計，目前符合「特定營業場所」者共528家，其中旅宿業多達401家。

法務部指出，特定營業場所必須張貼「本場所拒絕毒品」的禁毒標示貼紙，業者只要懷疑或發現有人施用毒品時，有通報警察機關處理等義務，未遵守者，經通知後未改善者，可科處罰鍰。

法務部今與中華民國旅館商業同業公會全國聯合會（簡稱全聯會），在天成飯店共同舉辦「毒趴止步、乾淨旅館」的防制毒品記者會，法務部常次張斗輝、行政院政務委員羅秉成、全聯會理事長張榮南等人均共同宣誓反毒。

法務部常次張斗輝指出，雖然絕大部分的旅宿業者並非「特定營業場所」，旅宿業者都了解毒品對於社會的危害，希望能共同合作有效防止毒品進入，營造更安全、乾淨的旅宿場所。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/