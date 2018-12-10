提高住房率 台中特色飯店聯合促銷

2018-12-10 14:14

〔記者張菁雅／台中報導〕交通部觀光局的暖冬旅遊補助鼓勵民眾到宜花東高屏旅遊，為開拓市場，台中特色飯店聯盟成員自力救濟，今日起至明年1月31日，住宿即可免費轉「旅遊趣」輪盤，獎項包括全台聯盟飯店免費入住1晚、住宿1折、免費晚餐等，且通通有獎。

由各縣市飯店業者組成的台灣特色飯店聯盟，目前成員有台中、高雄、台東、宜蘭、嘉義、南投等6個縣市，共27家飯店。其中，台中特色飯店聯盟5家飯店推出「翻轉好運來」活動，今日起至明年1月31日，入住這5家飯店可免費轉「旅遊趣」輪盤，獎項為全台聯盟飯店的多項優惠，包括嘉義蘭桂坊花園酒店免費住1晚、奮起湖大飯店1折住宿券、南投瑞居渡假飯店5折住宿券等，最大獎為愛麗絲國際大飯店提供的泰國雙人來回機票，獎項總價值合計150萬元。

台灣特色飯店聯盟總召集人胡智鈞表示，政府的暖冬旅遊補助僅針對宜蘭、花蓮、台東、高雄、屏東，台中不在補助範圍內，因此業者自助推出促銷活動，且參加活動者通通有獎，消費者先來台中住宿、逛花博，抽到其他縣市飯店優惠後，還可帶家人再去度假，希望藉此共同提升各縣市聯盟成員的住房率，一起把國旅市場做大。

台中特色飯店聯盟成員則包含愛麗絲國際大飯店、薆悅酒店、星動銀河旅站、水雲端旗艦概念旅館、雲河概念旅館。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/