常吹冷氣少喝水 男子腎盞結石痛到站不起來

2018-12-10 12:48

〔記者歐素美／台中報導〕 40歲胡姓男子因從事補教工作，上課趕課常忙到忘記喝水，幾個月前左腰開始出現悶痛，前幾日腰部更是痛到讓他臉色發青、站不起來，經到童綜合醫院急診就醫，接受超音波及X光檢查，確診為下腎盞4顆結石，其中1顆掉落輸尿管，才引發劇烈疼痛，經泌尿科主任許兆畬進行拋棄式軟式輸尿管鏡碎石術，取出全部結石，住院一天就順利出院，重執教鞭。

童綜合醫院泌尿科主任許兆畬表示，胡男從事補教工作，多數時間都待在冷氣房內，水分散失快，卻補充的少，致腎結石的機會相對提高。拋棄式軟式輸尿管鏡碎石術，是利用拋棄式的細長內視鏡伸入尿道，經膀胱及輸尿管抵達腎臟，藉自然孔道進行手術，內視鏡進入體內後由雷射光纖將石頭擊碎，再使用取石網取出碎石，因沒有傷口，術後恢復速度快，術後感染的風險低，胡男手術隔天即順利出院。

許兆畬指出，預防腎結石最好的方法就是多喝水，而且應該喝白開水而非飲料，有些民眾誤以為飲料也可為身體補充水分，其實飲料喝越多，身體水分流失越快，尤其是茶類飲料含有利尿的成分，喝下的水分容易跟著尿液一起排出，導致民眾喝了一肚子飲料，身體吸收的水分卻很稀少，呼籲民眾保持健康生活作息，每天至少攝取2000至3000c.c.的白開水，才是預防腎結石的長久之道。

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