「如果當初沒有統一有多好」 極短篇小說被網友推爆

2018-10-10 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕統一或獨立，一直是台灣敏感且充滿歧見的問題，近日有臉書專頁分享了1篇極短篇小說「如果當初沒有統一有多好」，用文字模擬假如台灣統一會有的生活，讓網友忍不住回應，「很驚悚，卻也很現實」。

臉書專頁「Taiwan Warm Power」前天發布了1篇極短篇小說「如果當初沒有統一有多好」，引來相當多的網友共鳴。小說以月初新疆穆斯林被中國當局大量轉移事件發想，想像未來如果台灣與中國統一後的生活。

小說主角一開始表示，「或許是一直以來對政治兩個字無感，當初他們在決定的時候，自己也沒有特別想要表達些什麼」，就順其自然地讓中國統一了，而在統一之初，使用微信、免費的健康檢查都讓主角感受到統一的好，他反而不理解那些支持獨立的朋友為何而抗爭。

但在小說的後半段，主角發現越來越多中國一開始沒做、沒說的缺點，警察會在捷運上檢查旅客的手機、不能使用除了微信的通訊軟體、不能用VPN、出國很難申請等等。主角的父親更因為年輕時曾參加「什麼花的」社運活動，被政府送去「再教育」，不久之後，主角與主角的母親坐上了去被「再教育」的火車。最後主角在火車上，突然想著，「如果當初沒有統一有多好」。

這篇極短篇小說在臉書上引起廣大迴響，超過1500人分享，在小說的後記中，作者特別呼籲「沒有主權就沒有人權」、「台灣人要認清自己的命運」，還有相當多的網友留言表達自己的看法，「看起來像鬼故事」、「很驚悚，卻也很現實」、「沒有甚麼統一，其實只有侵略」、「真的，憑什麼相信今日新疆不會是明日台灣？」。