東北風轉強 各地低溫達21度 西半部與金馬空品差

明天（10月10日）由於東北季風增強，迎風面的水氣增加，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區為整天有雨的天氣，並可能發生局部大雨；至於中南部地區仍維持多雲到晴，午後在山區及屏東地區則有局部雷陣雨。（資料照）

2018-10-09 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕明天隨著東北季風增強，各地的溫度也由升轉降，清晨各地低溫達21至24度，不過北部與東北部高溫稍微下降，約26至29度，而其他地區達約31、32度，須注意早晚溫差大；另外台灣西部與金馬地區的空氣品質較差，出門也須注意呼吸道的保護。

據《中央氣象局》預報，明天（10月10日）由於東北季風增強，迎風面的水氣增加，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區整天有雨，並可能發生局部大雨，北部地區及花、東也有局部短暫雨；至於中南部地區仍維持多雲到晴，午後在山區及屏東地區則有局部雷陣雨。

氣象局建議，參加國慶日活動及前往花蓮欣賞國慶煙火的民眾需攜帶雨具備用。

溫度方面，由於東北季風增強，明天（10月10日）北部及東北部氣溫稍下降，清晨各地低溫約21至24度，北部及東半部高溫約26至29度，其他地區高溫約31、32度，中南部需留意日夜溫差較大。

氣象局提醒，早出晚歸的民眾請添加衣物，以免受涼。

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市 、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣與連江縣等7個縣市的紫外線指數達中量級；而新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣與金門縣等15個縣市為高量級。

氣象局提醒，民眾出門在外記得做好防曬準備，並盡量待在陰涼處。

空氣品質方面，明天（10日）東北季風增強，中南部位於下風區易累積污染物，須留意午後光化反應易使臭氧濃度升高；中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門為「橘色提醒」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

由於東北季風增強，明天（10月10日）北部及東北部氣溫稍下降，清晨各地低溫約21至24度，北部及東半部高溫約26至29度，其他地區高溫約31、32度，中南部需留意日夜溫差較大。（圖擷取自中央氣象局）

明天有7個縣市的紫外線指數達中量級、15個縣市為高量級。（圖擷取自中央氣象局）