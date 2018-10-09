北市推餐飲分級 2020年列管5000家附設座位餐廳

北市2015年推動餐飲分級評核，象徵由市府為業者食安「掛保證」，預計2020年列管5000家所有附設座位的餐廳。（記者周彥妤攝）

2018-10-09 22:56

〔記者周彥妤／台北報導〕三餐老是在外，外食人口日益增長，台北市衛生局表示，為建立安心外食的環境，2015年推動強制規範的「餐飲衛生分級評核制」，象徵由市府為業者食安「掛保證」，截止今年，獲得「優級」及「良級」的餐飲業者累計逾2000家，預計2020年列管5000家所有附設座位的餐廳。

衛生局今天下午舉辦「台北市餐飲衛生管理分級成果發表會」，市長柯文哲出席致詞表示，食安攸關市民健康福祉，要解決食安問題，政府須從把關外食著手，因此自2015年起推行分級評核制，目前北市已有超過2000家餐飲業者取得優良標章。

北市府參議兼代衛生局食品藥物管理科長王明理受訪表示，強制規範列管餐飲業者，不外乎是由政府主動出擊，「不要再像貓捉老鼠」，公部門會先輔導、認證，最後強制公告，好替民眾把關外食環境。

王明理說，北市的評核制可分為五大面向，包括從業人員管理、作業環境管理、設備設施管理，物料與貯存管理、以及製程與品質管制，規範項目上看74項，相比中央更為嚴格，尤其針對廢油管理、食材管理及病媒防治。

王明理提到，據中央食品衛生管理法的精神，餐飲衛生管理分級評核須「正面表列」，因此北市評核分為「優級」及「良級」，效期均為2年，時效一到，公部門即會再行檢核；從4年前推動以來，今年合計增加601家優良業者，因此通過認證的家數正式達2174家。

目前強制列管的業別有六大類，如連鎖賣場熟食及其商店街餐飲業者、觀光（一般）旅館餐飲部、20桌以上中式筵席餐廳、高中職熟食部、連鎖自助餐、以及餐盒食品工廠。

王明理也說，由於採強制規範，業者若違規，將依北市食安自治條例，先給予三個月改善期，屆期不改將開罰1萬元至10萬元罰鍰。