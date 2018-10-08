雙十花車大遊行 ㄚ桃、園哥、孫悟空北上「車拚」

桃捷公司打造「美好實現． 幸福滿載」花車，透過有故事性的西遊記人物孫悟空為視覺主題，做出騰雲駕霧及72變的角色形象。（記者李容萍翻攝）

2018-10-08 23:14

〔記者李容萍／桃園報導〕今年的雙十慶典，總統府前規劃「台灣共好，有你真好」花車大遊行，桃園市政府新聞處與桃園大眾捷運公司共出動兩台花車的設計耳目一新，前者由桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥站台，後者透過西遊記人物孫悟空為視覺主題，做出騰雲駕霧及72變的角色形象。另外，大溪區至善高中表演藝術科、汽車修護科學生則打破創校壯舉，首次擔綱協助農委會領銜的巨型水果花車演出團隊，參與學生格外興奮。

市府新聞處長張惇涵表示，這台以「轉動桃園．前進未來」為主題的花車，高達5公尺是這次遊行最高花車，以大型音樂盒為設計概念，3個轉動的圓盤可360度旋轉，象徵全方面轉動改變中的桃園，ㄚ桃、園哥將站在中間的轉盤上，ㄚ桃做著韻律體操，園哥則是玩著他最喜歡的棒球，轉盤由四色跑道構成，藉此昭告「2019全運會在桃園」即將起跑。

花車的其他2個轉盤，以及花車遊行的行進隊伍旁，由66位新興高中啦啦舞蹈隊、競技啦啦隊及美姿美儀代表隊，穿著代表桃園特色產業及多元族群的27種服飾或裝扮，搭配台灣搖滾天團團隊操刀的磅礴音樂，呈現力與美的動態藝術。

桃捷公司打造的「美好實現．幸福滿載」花車，以桃子及猿猴的桃園意象做為視覺設計重點，透過西遊記人物孫悟空做出騰雲駕霧及72變的角色形象，搭配捷運車廂象徵捷運直達各地的便捷與穿破雲霄的速度感，利用彩帶巧妙的融入桃園市三心六線的捷運路網顏色展現未來藍圖，宣告桃園的綠色運輸進入美好新時代。

桃捷也邀請直排輪團隊手持代表未來路網顏色及桃園捷運公司識別色的水絲帶，透過直線加速與花式技巧變換等專業技術，傳遞桃園捷運的快速與便捷。

創校46年的至善高中表演藝術科學生，今年4月由董事長張皓期牽線在桃園農業博覽會與「紙風車劇團」共同擔任表演和遊行團隊受到矚目，今年雙十慶典接受農委會、農糧署及中華盆花發展協會邀請擔任表演遊行團隊，動員40名學生創意發想編排舞蹈及走位，練習近1個月；該校汽車修護科師生也為農委會的花車改裝機械結構，讓花車與表演團隊能更完美的結合演出。

桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥將站在花車中間轉盤上，因高達5公尺，正進行組裝作業的最後調整。（記者李容萍攝）

桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥將站在花車中間轉盤上，因高達5公尺，正進行組裝作業的最後調整。（記者李容萍攝）

桃捷公司打造「美好實現． 幸福滿載」花車，透過有故事性的西遊記人物孫悟空為視覺主題，做出騰雲駕霧及72變的角色形象。（記者李容萍翻攝）

至善高中表演藝術科學生打破創校首例，擔綱協助農委會領銜的巨型水果花車演出團隊。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）