國慶光雕秀展現台灣生命力 亞運選手也躍上總統府

蔡英文日前接見亞運代表團時鼓勵「國家因你們而偉大」，而這句話也在展演中翻譯成多種語言呈現。（記者方賓照攝）

2018-10-08 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕8日晚間國宴結束後，總統蔡英文邀請巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）伉儷一同欣賞總統府前的「TAIWAN共好－中華民國107年國慶‧總統府建築光雕展演」，為方便阿布鐸伉儷一行了解光雕秀的內容，中華文化總會特別錄製西班牙語提供導聆。

今年國慶光雕演出以「台灣共好」為主題，由導演吳念真擔任導聆，演出期間為10月5日到10日，每晚7點至9點半在總統府登場，每30分鐘投影一次，光雕時間為5分半，透過全長140公尺的建築光雕，讓民眾輪番欣賞到「馬祖藍眼淚、台東史前博物館、黑面琵鷺」等台灣特色物種、地景及海洋風貌。

光雕秀內容涵蓋3個主題，第1個主題為「序」，由海洋意象烘托生命起源；第2個主題為「同心連結」，從台灣東部、南部、中部到北部，如東部場景會展示原始文明生態、南部以歷史古蹟為主題、中部強調豐富生態、北部呈現奇幻的都會感和夜間活力，展現每區的特色地景和生物；第3個主題為「共生」，把亞運選手的精采表現注入影像設計。

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