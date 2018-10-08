甩黑箱悲情 台灣南投小將越南國標舞大賽奪銀牌、銅牌

代表台灣參賽的陳怡安（後排左1）和林廷駿（後排左2）獲TLOC越南公開賽獲銀牌。（李姿緩提供）

2018-10-08 12:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國標舞國手林廷駿、陳怡安，今天凌晨代表台灣在越南參加TLOC越南公開賽21歲以下組、WDSF世界青年公開賽，各拿下銀牌和銅牌，一掃月初在全民運動會舞蹈運動項目成績黑箱作業疑雲的陰霾。兩人的教練李姿緩說，這對年輕選手心情雖受全民運影響，但仍決定化憤為力量，用成績證明實力。

來自南投縣的林廷駿、陳怡安，週日上午即開始比賽，一路跳到今日凌晨才結束所有賽程，兩人在以亞洲選手為主的TLOC越南公開賽21歲以下組標準舞項目，拿下一面銀牌。另外在全世界高手都來競逐的WDSF世界青年公開賽，其中的標準舞項目獲得銅牌一面。

消息傳回台灣，兩人的教練李姿緩開心不已，她說，本月2日林廷駿和陳怡安在全民運動會舞蹈運動項目混合組比賽中，跳輸業餘的阿伯，而當天南投縣和台北市教練一再爭取公布細項分數皆遭拒絕，分數黑箱作業讓選手內心很不平。

李姿緩也說，原來擔心6日飛往越南比賽的兩人心情低落會影響比賽表現，但出發前一再鼓勵他們要用成績來證明自己的實力，還好兩人不辱使命，再次在國際賽中奪牌。