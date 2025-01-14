對憲法法院庭審提異議 尹錫悅遭質疑拖延時間

南韓總統尹錫悅遭彈劾拒絕配合調查，尹錫悅一方又對今日憲法法院將舉行的庭審提出異議、並要求一名參與法官迴避，讓外界質疑意圖拖延時間。（資料照，法新社）

2025/01/14 08:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅遭彈劾拒絕配合調查，針對高級公職人員犯罪調查處（公調處）展開的逮捕行動還進行強力抵抗，最新消息指出，尹錫悅一方又對今日憲法法院將舉行的庭審提出異議、並要求一名參與法官迴避，讓外界質疑意圖拖延時間。

南韓總統尹錫悅上月宣布戒嚴失當，後續不僅拒絕配合調查，還在官邸拒捕，引發社會動盪。尹錫悅日前雖透過律師聲明，將親自出席彈劾案憲法法院庭審，為自己辯護，但在今日即將進行的首場審理即將到來之際，尹錫悅委任律師尹甲根12日宣稱，基於安全考量，不會出席首日庭審。

請繼續往下閱讀...

根據《韓聯社》報導，另一名尹方律師石東炫於13日也透露，律師團正式請求公調處暫緩執行尹錫悅拘留令，以專注應對彈劾審判，並強調拘留現任總統不妥，不可執行拘留令的立場。律師團也指稱，憲法裁判所（憲法法院）的彈劾案審理正在進行當中，若尹錫悅此時被拘留，其申辯權和國家治理工作都會受到影響。

律師團於13日也向憲法法院提交法官迴避申請，並指鄭桂先法官無法對案件進行公正的審理，稱鄭桂先是帶有明顯進步傾向的「韓國法研究會」會員，並曾擔任會長。律師團也指控鄭桂先在上月的人事聽證會上回答國會議員提問時對該案的事實關係和法律觀點進行了預斷。

此外，尹錫悅方面也對憲院本月3日結束庭前會議程序、決定14日啟動正式審理一事提出異議申請。

今日總統秘書室室長（幕僚長）鄭鎮碩也表示，總統尹錫悅的自衛權應得到保障，並稱總統室做好與警察、公調處對話的準備，並提出可以考慮安排尹錫悅在第三場所受訊，或接受相關方的上門調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法