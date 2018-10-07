二崙溪王祭 百年祭典祈佑河水不氾濫

已延續百年歷史的溪王祭，眾人手一柱香，用虔誠之心，祭天、祭地，祭水神，祈求庇佑河水不氾濫。（記者林國賢攝）

2018-10-07 13:51

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林詔安家文化節今天進入另一波高潮，已延續百年的溪王祭於二崙深坑部落登場，當地民眾人手一柱香，用虔誠之心，祭天、祭地，祭水神，祈求庇佑河水不氾濫，確保居民生命財產財產安全。

雲林詔安客家文化節今天分別於來惠國小、深坑社區舉辦「詔安客庄-庄靚靚．來邇尞」及「深坑溪王祭」活動，讓民眾認識祭溪王的由來，同時感受客庄魅力。

雲林縣政府文化處長林孟儀表示，深坑「溪王祭」已延續110多年，相傳清朝時期新虎尾溪沒有堤防，雨季來臨經常造成災情，當時有耆老建議利用石敢當擋「水劍」，果然奏效，河水不再氾濫，居民感念水神，每年舉行溪王祭，以祭天、祭地、祭水神方式表達謝意，習俗延續至今。

林孟儀說，二崙深坑溪王祭，傳承詔安客家感謝天地的謙卑精神，也傳承文化，今天活動中還有詔安獅陣、布袋戲及才藝表演等演出，更有酬謝天地之意。

另在來惠國小舉辦的「詔安客庄-庄靚靚．來邇尞」活動，安排駛犁歌劇場表演、風鼓絞稻穀體驗、禾桿搨火把競技、總禾桿競技體驗、客庄古厝導覽、闖關巡禮等活動，讓民眾體驗認識詔安客文化與生活。