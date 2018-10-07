雙十國慶預演4次 機179航班延誤、估5萬旅客受影響

雙十國慶10月2日開始預演4次，桃園機場179個航班受到延誤，預估5萬名旅客行程受到延誤，班機延誤起飛最長的的有2小時。（記者姚介修攝）

2018-10-07 13:33

延誤起飛最長2小時

〔記者姚介修／桃園機場報導〕由於雙十國慶預演時間都是前一天晚上臨時通知，航空公司根本無法先行通知旅客，10月2日開始預演4次，桃園機場179個航班受到延誤，這個數字還是超過15分鐘以上後推的計算，預估5萬名旅客行程受到延誤，班機延誤起飛最長的的有2小時，平均最長的等候時間就70分鐘、旅客罵聲滿天。

一名經常往來兩岸的旅客表示，「感覺到了中國的機場，坐在飛機上等一小時飛機還沒辦法起飛」。

這次雙十國慶的預演較以前來的強勢，以往還會邀請航空公司出席參加協調，但這次根本沒有邀請機場單位，只找了民航局在現場「背書」，對於會造成廣大旅客的權益，國防部完全不予理會，態度強勢。

航空公司指出，至少以前他們還知道預演的時間，公司可以提前通知旅客應變，但這次荒腔走板，正確的預演時間要前一天晚上才會知道，當然民航局在演習前確實有發國慶預演的航空公告，可是內容只說延誤，預演時間沒有註明，這種做法有說等於沒說一樣。

今年的預演確實對航空公司及旅客造成衝擊，他們也希望國慶預演可以挑選班機少的離峰時間帶，為何一定要在早上班機最擁擠的時段，真的是沒有替旅客着想，也造成民怨；航空公司強調，國家國慶預演絶對支持，但是還要顧及旅客的權益。

根據統計顯示預演4次，是10月2日、3日、6日及7日，10月6日最為慘重，超過15分鐘後推的航機有52架次，平均延誤時間是72分鐘，2日則有45個班次，超過15分鐘後推的有45架次、3日52架次、6日52架次、7日30架次，這些都是延誤15分鐘以上後推的航班，最短的平均等候時間也有49分鐘。