四大美術館聯展 傳世唯一北宋汝窯「青瓷蓮花式溫碗」驚豔

故宮收藏北宋汝窯「青瓷蓮花式溫碗」傳世僅一件，非常珍貴，民眾細細欣賞。（記者蔡淑媛攝）

2018-10-06 19:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕故宮、奇美、東京富士及國美館等國內外四大美術館聯合大展今天在國美館開展，展出故宮收藏近千年的北宋汝窯「青瓷蓮花式溫碗」、富士美術館的「吉野山龍田川圖屏風」等各館藏精華，重量級展品難得一見，世界級藝術精粹展覽，吸引許多民眾爭睹。

台中世界花博11月3日登場，國美館以「花卉」展題，力邀故宮、奇美博物館、東京富士美術館，共同舉辦四大美術館聯合大展，精挑細選館藏精華共148件典精品同台展出，同時邀展台灣藝術家20組作品，展覽珍品和規模盛大。

國立故宮博物院精選宋朝至清朝的器物、書畫和圖書文獻類展品共40組件，北宋汝窯「青瓷蓮花式溫碗」傳世僅一件，它是溫酒器物，做工精巧，釉色絕美，是首度至中部展出，是限展作品；另有距今300餘年歷史、首度外展的清乾隆御筆詩經圖「桃夭」篇等精品。

東京富士美術館精選25件作品，包含屏風、畫軸及浮世繪，因展品年代久遠，最長展期僅兩個月，有狩野派繪師所繪製的「吉野山龍田川圖屏風」，描繪參拜吉野山金峯山寺的信眾點綴在滿山遍野盛開的櫻花中，繪風獨具特色；江戶時代浮世繪知名畫家歌川豐國的五張版畫聯幅作品「新吉原櫻景」，精采重現盛開櫻花下花魁遊街的繁榮景緻。

奇美博物館典藏展品包括鎮館之寶之一的「黛妮希雅」及義大利藝術家喬凡尼．巴提斯塔．隆巴蒂的雕塑作品「花神芙蘿拉」等30件作品，令人注目；國美館則精選自日治時期至當代的典藏品，包含國寶林玉山的「蓮池」等等。

文化部次長蕭宗煌說，這次四大館聯展，台灣、華夏、日本與西洋橫跨東西洋藝術，為花博揭開序幕。林佳龍則說，這次花博耗資86億7000萬，行政院出資一半，中央與地方共襄盛舉。

今天開幕展已吸引大批民眾目睹國寶與世界一流藝術品，國美館指出，為了維護展品安全、參觀品質及及場地限制，參觀限制150及250人次，預計明天會湧現排隊人潮，目前已有7輛遊覽車預約，一旦花博開幕，人潮更多，建議可提早或平日觀展，這次聯展的展品寶貴有不少是限展2個月的精品，展期分為兩階段輪展，第一階段至12月9日，再接續第2階段至明年2月10日。

四大聯展展出故宮收藏北宋汝窯「青瓷蓮花式溫碗」傳世僅一件，非常珍貴。（記者蔡淑媛翻攝）

四大聯展昨天開幕，首日吸引眾多民眾爭睹。（記者蔡淑媛攝）

富士美術館展出狩野派繪師所繪製大幅作品「吉野山龍田川圖屏風」令人注目。（記者蔡淑媛攝）

奇美博物館典藏展品「花神芙蘿拉」令人注目。（記者蔡淑媛翻攝）