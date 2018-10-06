兩波東北風影響 下週北部低溫下探18度

南部地區今天仍是晴朗好天氣，中午各地多數測站測超過或接近30度氣溫，但相較於清晨最低溫，日夜溫差超過10度。（記者黃志源攝）

2018-10-06 18:39

〔記者劉力仁／台北報導〕下週將有兩波東北風報到，北、東台灣民眾注意雨勢，中南部天氣晴朗，不過週四氣溫下降，北台灣沿海地區低溫可能下探18度，秋意更濃了。

中央氣象局預報員林伯東表示，第一波東北風今天晚上報到至後天結束，明後天北北基、宜蘭、花蓮等縣市，要注意局部大雨，中南部地區大致天氣晴朗，但午後出現雷陣雨機率高。氣溫方面，北部、東半部白天24到26度，中南部各地白天高溫30度以上，甚至可達32度。

下週二東北風減弱，天氣回穩，北部及東半部地區雖有局部短暫雨，但其他地區為多雲到晴；下週三國慶日第二波東北風報到，預測持續4天，這一波東北風比較強勁，各地氣溫將明顯下降，北部、東北部白天氣溫約20度左右，新北淡水、苗栗後龍等沿海地區，白天低溫可能下探到18、19度，中部地區白天溫度約22、23度、南部白天低溫約24、25度。日夜溫差大，民眾請注意。

雨勢方面，下週三起，迎風面北部及東半部局部大雨發生機率高，中南部地區多雲到晴，不過山區可能出現午後雷陣雨。